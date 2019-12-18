«Силы меня покинули»: Ксения Бородина заедает стресс тортиками

Своей личной трагедией Ксения Бородина поделилась со своими подписчиками. Она написала, что у нее достаточно тяжелая жизнь. Бородина сказала, какое может быть новогоднее настроение, когда доползти до кровати очень тяжело. По ее словам, у детей сейчас масса мероприятий, а работы стало в разы больше. Помимо этого, в столице много пробок и не очень хорошая погода.Ксения Бородина подчеркнула, что можно было бы начать кушать мандарины и слушать Фрэнка Синатра, но она не видит в этом смысла, так как на улице нет снега.Фанаты Бородиной не стали скрывать своего восхищения от нее и отметили, что поддерживают ее. Однако даже тот факт, что у известной телеведущей практически нет сил, не помешал ей есть торты, ведь ранее она опубликовала пост о том, что ее дети попросили сладкого. Бородина отметила, что заказала свой любимый фисташковый торт, и пользователи Сети подчеркнули, что, скорее всего, именно с его помощью она решила заедать свою декабрьскую депрессию.