33-летняя Анна Грачевская показала результат очередной пластики

Грачевская рассказала, что в преддверии Нового года сделала себе подарок по улучшению своей внешности. При этом, посетив клинику пластической хирургии, она не уточнила, к каким именно услугам врачей она прибегла. После брака с создателем киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским она сильно изменилась во внешности. Грачевская начала работу со своего преображения, стала активно посещать клиники и обращаться к врачам в области хирургии. За последнее время она сделала липосакцию, вставила в ягодицы импланты и периодически бывает у косметолога.Помимо изменений своего тела, Грачевская поменяла сферу своей деятельности, теперь она начала работу на телевидении. Грачевская уверена, новая внешность поможет ей в профессиональном росте и даст возможность совершенствоваться только в лучшую сторону.