Доктора назвали основные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ





Самой главной ошибкой в период лечения ОРВИ и гриппа является употребление антибиотиков без необходимости. Терапевты напоминают, что эти препараты не убивают вирусы, а назначать их можно только при бактериальных инфекциях. Именно врач имеет право прописать антибиотики, и лишь в том случае, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.Также люди вредят организму сбивая невысокую температуру. Доктора напомнили, что начинать пить жаропонижающие препараты можно лишь после 38 градусов, а до этого лучше всего принимать обильное питье. Следующей ошибкой является применение раньше времени препаратов от простуды: «Тамифлю», «Колдрекс», ведь они содержат много компонентов, в том числе и жаропонижающие. Медики предупредили и об опасностях отхаркивающих препаратов, особенно маленьким детям, и напомнили, что сосудосуживающими каплями не стоит пользоваться больше трех дней.Самым действующим средством предупреждения гриппа считается вакцинация. В период простудных заболеваний в общественных местах можно использовать маску, а если человек заболел, то лучше всего взять больничный и не заниматься самолечением.