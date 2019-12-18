АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние…
EUR 69.68 USD 62.53
Курс валют на 18.12.2019

Доктора назвали основные ошибки при лечении гриппа и ОРВИ

Доктора рассказали о главных ошибках, которые допускают люди во время лечения гриппа и ОРВИ. Они напоминают, что нужно с осторожностью использовать различные средства от простуды, а лучше всего не заниматься самолечением.

Самой главной ошибкой в период лечения ОРВИ и гриппа является употребление антибиотиков без необходимости. Терапевты напоминают, что эти препараты не убивают вирусы, а назначать их можно только при бактериальных инфекциях. Именно врач имеет право прописать антибиотики, и лишь в том случае, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.

Также люди вредят организму сбивая невысокую температуру. Доктора напомнили, что начинать пить жаропонижающие препараты можно лишь после 38 градусов, а до этого лучше всего принимать обильное питье. Следующей ошибкой является применение раньше времени препаратов от простуды: «Тамифлю», «Колдрекс», ведь они содержат много компонентов, в том числе и жаропонижающие. Медики предупредили и об опасностях отхаркивающих препаратов, особенно маленьким детям, и напомнили, что сосудосуживающими каплями не стоит пользоваться больше трех дней.

Самым действующим средством предупреждения гриппа считается вакцинация. В период простудных заболеваний в общественных местах можно использовать маску, а если человек заболел, то лучше всего взять больничный и не заниматься самолечением.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 18:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экономисты заявили о подготовке России к очередному…
Ученые создали функциональную ткань печени из клеток…
Леонардо Ди Каприо исполнил забавный танец на вечеринке в честь дня рождения Пи…
LG обновила до Android 10 еще один…
Ученые рассказали о влиянии работы и хобби человека на риск возникновения сердечных…
Ученые рассказали о продуктах, которые полезно употреблять при…
Мария Миронова столкнулась с осуждением из-за решение родить…
Инженеры из Японии изобрели робоногу с самозалечивающимся…
Доктора назвали основные ошибки при лечении гриппа и…
Ирина Шейк показала довольного возлюбленного в своей…
Спецверсия Honor 9X поступит в продажу ограниченной…
В небе над Черным морем на видео сняли загадочный светящийся…
Эксперты рассказали, как правильно заваривать чай для сохранения его полезных…
Актер Анатолий Белый вызвал гнев россиян заявлением об их «генетическом…
Елена Степаненко поздравила Петросяна со…
Обновленная Lada 4x4 может подорожать на 40 тысяч…
Беременная Милла Йовович похвасталась сюрпризом от дочерей к своему…
В Ирландии и США отозвали более полмиллиона стиральных…
Названа еще одна причина, которая приведет к росту цен на авто в России в 2020…
Наташа Королева рассказала о нашествии крыс на ее…
Телеведущая Ксения Бородина жестко ответила на критику Алены…
Redmi Note 8 Pro назван самым мощным смартфоном среднего…
Наргиз рассказала Ксении Собчак, что заработала 2,5 миллиона долларов задолго до сотрудничества с Максимом…
Олег Каменщиков засомневался в отцовстве над сыном от первого…
В Минобороны РФ выбрали название для системы предупреждения о ракетном…
33-летняя Анна Грачевская показала результат очередной…
Составлен рейтинг лучших смартфонов по итогам 2019…
Медики назвали самые вредные продукты на новогоднем…
«Силы меня покинули»: Ксения Бородина заедает стресс…
Андрей Гайдулян вывел в свет новую…
Дзюбу, Кокорина и Мамаева внесли в рейтинг персон года в…
В системе Windows 10 появилась неудаляемая…
Юлия Михальчик попала в обвал в горах во время съемок клипа «Снова и…
Звезда «Дом-2» Алина Галимова страдает от болезней из-за…
Онколог рассказал о сложности выявления рака сердца на ранних…
Специалисты зафиксировали в Москве нехватку…
Дочь Риты Дакоты Мия стала…
В России прошли испытания электродвигателя для…
Сергей Безруков представил клип на песню «Трудный…
Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала свою красивую фигуру в…
Просмотреть все новости