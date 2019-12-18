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Спецверсия Honor 9X поступит в продажу ограниченной партией

В преддверии новогодних праздников китайский бренд Honor решил выпустить совместный проект с домом моды Stoned & Co. Известно, что смартфон модели 9X поступит в продажу ограниченной партией.

На протяжении многих лет Honor была известна тем, что сотрудничала с некоторыми модными брендами для выпуска моделей своих смартфонов ограниченной серией. Предстоящий Honor 9X Stoned & Co. будет поставляться в специальной розничной коробке вместе с дизайнерским чехлом, разработанным профессиональными модельерами. Поскольку это «эксклюзивное» издание, то в продаже стоит ожидать всего 200 экземпляров. Первые 100 единиц будут доступны для покупки 20 декабря в полночь в интернет-магазине HiHonor. Остальные 100 единиц будут проданы в фирменных магазинах того же дня в Малайзии. Стоит отметить, что новое устройство можно купить за 249 долларов США.

Помимо различий в упаковке и нестандартном корпусе, технические характеристики остаются неизменными. Поэтому клиенты могут рассчитывать на чипсет Kirin 710F в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Honor 9X оснащен 6,59-дюймовым безрамочным дисплеем FHD+ и всплывающим 16-мегапиксельным селфи-объективом. На задней части девайса размещена тройная камера, состоящая из 48-мегапиксельного основного + 8-мегапиксельного сверхширокого + 2-мегапиксельного датчика с модулями глубины. Телефон питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч, который дополнен быстрой зарядкой 10 Вт.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:24

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