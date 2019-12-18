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Эксперты рассказали, как правильно заваривать чай для сохранения его полезных свойств

Эксперты рассказали о том, как правильно выбирать и заваривать чай. Соблюдения процедуры позволит сохранить большую часть полезных веществ и не навредить здоровью человека, а также получить вкусный горячий напиток.
Эксперты рассказали, как правильно заваривать чай для сохранения его полезных свойств

По словам экспертов, популярность чая в пакетиках связана не только с постоянной спешкой людей, но и с тем, что они не умеют правильно выбирать и заваривать обычный. Многие не знают о том, что два основных сорта этого горячего напитка, черный и зеленый, изначально растут на одном кустарнике. Разница между ними появляется уже в момент их обработки и фасовки.

Правильно заваренный чай поможет сохранить большую часть полезных веществ. Эта процедура не должна превышать 1 минуту, иначе соединения будут повреждены. Воду стоит нагревать до температуры от 80 до 90 градусов, кипяток лишь уничтожит все полезные вещества. Также не стоит набирать ее из-под крана. Такая вода испортит вкус и нанесет организму вред. Кроме того, листовый чай нельзя выжимать, после такой процедуры некоторые сорта становятся опасными для здоровья.

Также есть некоторые правила заваривания этого напитка из пакетика. Его не нужно водить верх-вниз в чашке, это не даст никакого эффекта. Вода тоже должна иметь температуру 80-90 градусов. Также важно знать, что в таком чае содержится много химических соединений, опасных для здоровья, поэтому к нему стоит прибегать только в случае необходимости.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:10

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