Обновленная Lada 4x4 может подорожать на 40 тысяч рублей





Недавно стало известно о начале массового выпуска обновленного Lada 4x4. Инсайдеры сообщили о том, что стоимость авто повысится в среднем на 40 тыс. рублей, в связи с чем стандартная трехдверная версия авто будет стоить порядка 564 тысяч рублей. Если цена подтвердится, то пятидверный внедорожник удастся приобрести за 600 тысяч. Вариация Urban получит ценник в 525 тысяч за трехдверную версию и 665 тысяч рублей — за пятидверную.В настоящий период времени официальный ценник Lada 4x4 после выполненных специалистами АвтоВАЗа не раскрывается.