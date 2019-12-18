Звезда «Дом-2» Алина Галимова страдает от болезней из-за психосоматики
У Алины Галимой ангина. Девушка связала свое заболевание с психосоматикой. Так, она отметила, что все проблемы человека идут прежде всего изнутри.
Здоровье участницы скандального телевизионного шоу «Дом-2» Алины Галимовой очень сильно пошатнулось. Она часто стала страдать от простудных заболеваний. Изначально Алина предположила, что у нее слабый иммунитет, но потом она поняла, что все ее проблемы идут изнутри.
По словам Алины Галимовой, организм сам намекает, что внутри человека есть некие конфликты. Также Галимова подчеркнула, что верит в психосоматику, хотя некоторые думают, что это чушь.
Во время сильной ангины Алине Галимовой очень тяжело глотать, а ко всему она с трудом может говорить. Девушка отмечает, что и просто в жизни у нее не получается сказать людям все то, что она думает.
Алина Галимова рассказывает, когда возникают трудности в отношениях с человеком, то температура резко поднимается до 38,8. Ко всему появляется боль в горле. В итоге Алена Галимова задумалась, что нужно научиться говорить людям сразу все, что тебя беспокоит, а иначе можно очень серьезно заболеть.
Здоровье участницы скандального телевизионного шоу «Дом-2» Алины Галимовой очень сильно пошатнулось. Она часто стала страдать от простудных заболеваний. Изначально Алина предположила, что у нее слабый иммунитет, но потом она поняла, что все ее проблемы идут изнутри.
По словам Алины Галимовой, организм сам намекает, что внутри человека есть некие конфликты. Также Галимова подчеркнула, что верит в психосоматику, хотя некоторые думают, что это чушь.
Во время сильной ангины Алине Галимовой очень тяжело глотать, а ко всему она с трудом может говорить. Девушка отмечает, что и просто в жизни у нее не получается сказать людям все то, что она думает.
Алина Галимова рассказывает, когда возникают трудности в отношениях с человеком, то температура резко поднимается до 38,8. Ко всему появляется боль в горле. В итоге Алена Галимова задумалась, что нужно научиться говорить людям сразу все, что тебя беспокоит, а иначе можно очень серьезно заболеть.