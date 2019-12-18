Звезда «Дом-2» Алина Галимова страдает от болезней из-за психосоматики





Здоровье участницы скандального телевизионного шоу «Дом-2» Алины Галимовой очень сильно пошатнулось. Она часто стала страдать от простудных заболеваний. Изначально Алина предположила, что у нее слабый иммунитет, но потом она поняла, что все ее проблемы идут изнутри.По словам Алины Галимовой, организм сам намекает, что внутри человека есть некие конфликты. Также Галимова подчеркнула, что верит в психосоматику, хотя некоторые думают, что это чушь.Во время сильной ангины Алине Галимовой очень тяжело глотать, а ко всему она с трудом может говорить. Девушка отмечает, что и просто в жизни у нее не получается сказать людям все то, что она думает.Алина Галимова рассказывает, когда возникают трудности в отношениях с человеком, то температура резко поднимается до 38,8. Ко всему появляется боль в горле. В итоге Алена Галимова задумалась, что нужно научиться говорить людям сразу все, что тебя беспокоит, а иначе можно очень серьезно заболеть.