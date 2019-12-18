В Ирландии и США отозвали более полмиллиона стиральных машин





По словам руководства компании Whirlpool, более полумиллиона стиральных машин необходимо отозвать от клиентов в Великобритании и Ирландии из-за риска возгорания. Неисправная система запирания дверей в машинах Hotpoint и Indesit создает вероятность пожара в результате системы. Соответствующая бытовая техника продавалась более пяти лет (между 2014 и 2018 годами). Всего было затронуто до 519 000 стиральных машин - около 20% от общего количества реализованных.Напоминаем, что это не первый случай неисправностей в производстве Whirlpool. За последние годы поступали жалобы на небезопасные сушилки, которые бренд не смог починить в течение четырех лет, пока его не заставил государственный регулятор. Эксперты рекомендовали потребителям с затронутыми моделями Hotpoint и Indesit отключить их от сети электропитания, пока они не будут заменены. Эти постоянные сбои демонстрируют, что современные стандарты безопасности продукта в компании не подходят в теперешнем виде, поэтому некоторые специалисты призывают соответствующие инстанции притянуть фирму к ответственности.