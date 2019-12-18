Андрей Гайдулян вывел в свет новую супругу





На премьеру фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» Андрей Гайдулян и его супруга Александра появились в необычных нарядах, но гости мероприятия оценили юмор пары. Дело в том, что супруга Андрея Гайдуляна пришла в белом парике, тигровых лосинах и белой шубке, а он сам продемонстрировал леопардовую рубашку, широкие спортивные штаны черного цвета и белые кроссовки. Свой стиль артист дополнил приклеенными усами. Скорее всего, такой образ пара подобрала под сюжет фильма, так как он создан в гротескном стиле документального кино.Напомним, что Александра покорила Андрея Гайдуляна своим невероятным чувством юмора. Позже он понял, что возлюбленная еще и хороший человек с красивыми ногами.