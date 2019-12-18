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Андрей Гайдулян вывел в свет новую супругу

Андрей Гайдулян, изменившийся до неузнаваемости, вывел в свет новую супругу. Пара поразила гостей своими нарядами на премьере фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона».

На премьеру фильма «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» Андрей Гайдулян и его супруга Александра появились в необычных нарядах, но гости мероприятия оценили юмор пары. Дело в том, что супруга Андрея Гайдуляна пришла в белом парике, тигровых лосинах и белой шубке, а он сам продемонстрировал леопардовую рубашку, широкие спортивные штаны черного цвета и белые кроссовки. Свой стиль артист дополнил приклеенными усами. Скорее всего, такой образ пара подобрала под сюжет фильма, так как он создан в гротескном стиле документального кино.

Напомним, что Александра покорила Андрея Гайдуляна своим невероятным чувством юмора. Позже он понял, что возлюбленная еще и хороший человек с красивыми ногами.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 16:42

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