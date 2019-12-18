Инженеры из Японии изобрели робоногу с самозалечивающимся сухожилием





Сухожилие роботизированной ноги передает нагрузку на стопу и было изготовлено с разрывом. Его обработали специальным сплавом, который имеет низкую температуру плавления. При повышении нагрузки затянутое место разрыва защищает от повреждений все другие части системы. Если сплавная часть разрывалась, инженеры соединяли обе части и слегка нагревали их. Сплав, становясь жидким, воссоздавал соединение, а потом опять застывал. Следовательно, разрыв сухожилий в роботизированной ноге ремонтировался самостоятельно.В начале разработок во время каждого такого восстановления прочность соединения уменьшалась на 30%. Поэтому исследователи включили в систему вибромоторы, использование которых дало возможность уменьшить снижение прочности до 10%.