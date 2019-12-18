Названа еще одна причина, которая приведет к росту цен на авто в России в 2020 году





В текущем году для производителей, заключивших с правительством специальные инвестиционные контракты, действовали такие правила. Все они получали субсидии в размере 50% от утилизационного сбора, а остальная часть зависела от степени локализации производства на территории России. Чем выше этот показатель – тем больше будет размер помощи.С 1 января 2020 года ситуация значительно изменится. Теперь производитель будет получать лишь 25% субсидии на утилизационный сбор, а остальная часть должна рассчитываться на основании показателя локализации. Год спустя этот норматив постоянной доли помощи снизится до 0% и станет полностью зависеть от того, какая часть автомобиля собирается в России.Эксперты отмечают, что многие производители просто не смогут довести показатели локализации до отметки 75%, а потом и 100%. Именно поэтому россиянам стоит ждать ощутимого роста цен на автомобили уже в первой половине 2020 года. Причем увеличение стоимости будет неравномерным, ведь каждая компания имеет разный уровень локализации производства.