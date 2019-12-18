Redmi Note 8 Pro назван самым мощным смартфоном среднего уровня





Ссылаясь на итоги теста AnTuTu, в Xiaomi назвали свой смартфон Redmi Note 8 Pro мощнейшим в среднем уровне, отметив, что аппарат с ОЗУ на 6 Гб заработал более 283 тыс. баллов. Помимо данной модели в рейтинге также присутствуют Mi 9I и Mi 9 SE, которые заняли третью и пятую строчки соответственно. Тремя оставшимися аппаратами стали Oppo Reno2, Samsung Galaxy A80 и Realme XT. Эксперты считают, что SoC Snapdragon 730/730G, которой оснащены Reno2, Mi 9T и Galaxy A80, в тестах демонстрирует более достойный результат, чем MediaTek Helio G90T.Специалисты заметили, что данный ТОП составлен не с учетом ценового диапазона, поскольку Oppo Reno2 на рынке КНР продается с ценником в 430 долларов. По такой цене можно обзавестись девайсом на основе более производительной Snapdragon 855.