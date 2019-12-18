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Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала свою красивую фигуру в бикини

Экс-участница скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь показала свою красивую фигуру после рождения двоих детей. Девушка сделала фото в бикини и разместила его в Сети.

Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала свою красивую фигуру в бикини

Дарья Пынзарь вновь показала свою шикарную фигуру. Бывшая участница «Дом-2» для того, чтобы у нее получился удачный снимок, даже стала на колени. Новую фотографию Дарья Пынзарь опубликовала в личном аккаунте Instagram.

Поклонники девушки тут же начали ею восхищаться и отметили, ей удалось сохранить такие хорошие формы после того, как она родила двоих детей.

Вспомнили Дарье и тот факт, что под прицелом телевизионных камер ранее она делала себе пластическую операцию на груди.

Снимок Дарьи тут же начали комментировать. Большинство пользователей социальных сетей восхитились девушкой и отметили, что у нее прекрасная фигура и идеальный живот. Другие же, скорее всего от зависти, заявили, что у нее сплошной силикон везде.


Стоит отметить, что в аккаунте Дарьи Пынзарь снимки в купальнике появляются довольно часто, ведь вместе со своей семьей она круглый год проживает в солнечной Турции.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:59

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