Звезда «Дом-2» Дарья Пынзарь показала свою красивую фигуру в бикини

Дарья Пынзарь вновь показала свою шикарную фигуру. Бывшая участница «Дом-2» для того, чтобы у нее получился удачный снимок, даже стала на колени. Новую фотографию Дарья Пынзарь опубликовала в личном аккаунте Instagram.Поклонники девушки тут же начали ею восхищаться и отметили, ей удалось сохранить такие хорошие формы после того, как она родила двоих детей.Вспомнили Дарье и тот факт, что под прицелом телевизионных камер ранее она делала себе пластическую операцию на груди.Снимок Дарьи тут же начали комментировать. Большинство пользователей социальных сетей восхитились девушкой и отметили, что у нее прекрасная фигура и идеальный живот. Другие же, скорее всего от зависти, заявили, что у нее сплошной силикон везде.Стоит отметить, что в аккаунте Дарьи Пынзарь снимки в купальнике появляются довольно часто, ведь вместе со своей семьей она круглый год проживает в солнечной Турции.