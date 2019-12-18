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В Минобороны РФ выбрали название для системы предупреждения о ракетном нападении

Во время пресс-конференции начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова было объявлено название для системы предупреждения о ракетном нападении. Для космической структуры выбрали наименование "Купол".

На официальном веб-сайте Министерства обороны России недавно опубликовали изображения новейшей космической системы обнаружения о ракетном нападении. На фотографиях также можно заметить КА ЕКС "Купол", кодовое название которого рассекретили во время брифинга главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Запуск очередного орбитального аппарата для военной структуры может помочь в более эффективном опознавании запусков МБР со стороны потенциальных противников. Эта техника вступила на боевое дежурство еще в 2017 году, о чем сообщают представители военного руководства страны.

Стоит отметить, что в сентябре текущего года общественность информировали о запуске искусственного спутника "Космос-2541" с космодрома Плесецк. Он стал одним из элементов военной космической системы наряду с двумя прочими аппаратами. Его предшественники "Космос-2510" и "Космос-2518" были отправлены на орбиту в 2015 и 2017 годах соответственно. Всего Минобороны РФ намеревается создать около 10 подобных КА для ЕКС "Тундра" к 2020 году.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:08

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