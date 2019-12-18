Специалисты зафиксировали в Москве нехватку кислорода





В официальном заявлении уведомляется, что в регионе держится гипоксическая погода, для которой характерна нехватка кислорода в воздушном пространстве. Такая погода опасна для здоровья и провоцируют ухудшение состояния у метеозависимых людей, которые имеют хроническую кислородную недостаточность.Метеорологи считают, что недостаточность солнечного света неблагоприятно скажется на трудоспособности людей.