Юлия Михальчик попала в обвал в горах во время съемок клипа «Снова и снова»

17 декабря состоялась премьера нового клипа Юлии Михальчик на песню «Снова и снова». Съемки происходили в Турции, режиссером видео являлся Рустам Романов. Под его руководством съемочная команда искала самую необычную и красивую природу для того, чтобы снять кадры на фоне таких мест. Ради них они использовали разный вид транспорта, а также ездили по горным дорогам.На одной из них Юлия Михальчик попала в обвал. Упавшие камни перегородили дорогу машинам съемочной группы и им пришлось ждать помощи спасателей. Те оперативно прибыли на место и расчистили путь. Потом режиссер захотел снять один из кадров прямо возле обрыва. Это стало для певицы настоящим испытанием, ведь она сильно боится высоты. Знаменитость несколько часов не могла взять себя в руки и плакала.В конце концов Юлия Михальчик переборола свой страх и сняла данную сцену. После этого, признается знаменитость, она чувствовала себя великолепно. Ее переполняли эмоции и осознание того, что ей удалось преодолеть свой давний страх. Также артистка поблагодарила всю съемочную команду клипа за проделанную работу и заявила, что эти три дня она никогда не забудет.