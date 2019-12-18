Составлен рейтинг лучших смартфонов по итогам 2019 года





Наиболее востребованными в 2019 году стали модели iPhone 11 Pro и Pro Max, что эксперт объясняет удобным для пользователей интерфейсом. На второй позиции расположился бренд Samsung с гаджетами Galaxy S10+ и Galaxy Note10+. Букштейн считает, что компания выпускает гаджеты всех ценовых категорий, что обеспечивает постоянный спрос. Huawei P30 Pro вошел в тройку лидеров, а не так давно компания анонсировала выход собственной ОС. Специалист видит в этом заявлении конкуренцию для Google.Honor 20 Pro пользуется спросом благодаря предновогодним скидкам и бонусам. Рейтинг завершается моделью Xiaomi Mi Note 10, этот смартфон успел прочно укрепиться на рынке, отметил Букштейн.