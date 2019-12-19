В Британии разработали неудобный унитаз, заставляя сотрудников больше работать





Британский стартап StandardToilet собирается повышать производительность людей с помощью новых унитазов с 13-градусным наклоном. На такой конструкции невозможно сидеть более пяти минут из-за неудобных ощущений в ногах. Михабил Гилл, автор идеи, думает, что такое новшество принесет пользу бизнесу, так как длительные передышки сотрудников стоят британской индустрии 4 миллиардов фунтов стерлингов. Также разработчик сообщает, что такое открытие поможет предотвратить геморрой и ослабление тазовых мышц.Пользователи Twitter стали горячо обсуждать новинку. Одни думают, что мотивировать рабочих может только высокая зарплата, хороший социальный пакет и снижение рабочего времени. Другие же пользователи считают, что после начала эксплуатации таких унитазов на компании обрушатся юридические проблемы, ведь они не подойдут людям с инвалидностью и тем, у которых имеются проблемы с кишечником. А некоторые комментаторы к ситуации отнеслись с юмором, ведь они уже придумали, как регулировать уровень наклона благодаря туалетной бумаге.