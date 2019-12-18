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Ученые рассказали о влиянии работы и хобби человека на риск возникновения сердечных заболеваний

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета рассказали о влиянии работы и увлечений человека на протяжении его жизни на появление у него в пенсионном возрасте болезней сердечно-сосудистой системы. По их мнению, оптимизм и наличие любимого занятия снижают риск сердечных заболеваний.

Ученые во время исследования проводили анкетирование добровольцев, которыми стали 946 человек старше 55 лет. У всех них уже были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. В анкетах нужно было указать род деятельности, достижения в карьере, интересы, а также информацию о имеющихся заболеваниях. Кроме того, участники должны были оценить свои личностные качества. По окончанию эксперимента было установлено, что у пенсионеров, которые работали в технической сфере, риск болезней сердца повышает практически любая активность, а понижает техническое хобби. У тех, кто работал служащим, физическая активность наоборот снижает возможность заболевания. У бывших офисных работников общение с друзьями и семьей снижает риск болезней сердца.

Также, по словам ученых, на появление сердечно-сосудистых заболеваний в пенсионном возрасте влияет курение, алкоголь и неправильное питание, а также агрессивность, как черта характера. Жизненный оптимизм и хобби, напротив, снижают риск сердечных заболеваний.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:06

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