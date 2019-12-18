Дзюбу, Кокорина и Мамаева внесли в рейтинг персон года в России





Система мониторинга СМИ "Медиалогия" смогла рассчитать, насколько популярными оказались известные общественные деятели, спортсмены и политики. Эксперты составили рейтинг из 30 личностей, которые заслужили звания "персон 2019 года". Наибольшее количество запросов и новостей среди футболистов получил нападающий ФК "Зенит" Артём Дзюба. Его результат составил 102,2 тысячи сообщений в информационных порталах, что предоставило звезде спорта 20-е место. За ним шли Александр Кокорин с одноименного клуба (95,3 тысячи сообщений), а также полузащитник "Ростова" Павел Мамаев (90 тысяч сообщений).Стоит отметить, что в этому году в ТОП вошли много представителей спортивных дисциплин. Больше всего россиян интересовали боец ММА Хабиб Нурмагомедов ( 86,2 тысяч сообщений) и хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (45 тысяч сообщений) и экс-глава РФС Виталий Мутко (65,7 тысяч сообщений). Возглавили список самых популярных людей в россии президент РФ (3,1 млн сообщений), председатель правительства Дмитрий Медведев (666 тысяч сообщений) и замруководителя администрации главы государства Дмитрий Песков (304 тысячи сообщений).