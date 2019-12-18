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Медики назвали самые вредные продукты на новогоднем столе

Медики рассказали людям, как и правильно подготовиться к празднованию Нового года. Специалисты назвали самые вредные продукты на новогоднем столе, а также объяснили, чем их можно заменить из полезной пищи.
Медики назвали самые вредные продукты на новогоднем столе

Важно понимать, что празднование Нового года для пищеварительной системы всегда является стрессом, так как застолье затягивается до глубокой ночи. Обычно в это время организм уже отдыхает и не вырабатывает ферменты, необходимые для пищеварения. Именно поэтому новогодний стол должен быть легким и здоровым. Медики рассказали о том, как при этом сделать его вкусным и полезным.

В первую очередь стоит полностью отказаться от алкоголя, так как он сильно повышает вероятность появления проблем с пищеварением. Перемешав спиртное с неполезными продуктами человек может «заработать» тошноту, метеоризм и другие неприятные состояния. На новогоднем столе также не должно быть маринованных овощей, многослойных салатов, тортов и пирожных. Специалисты советуют использовать нежирную сметану вместо майонеза, а колбасу в салатах стоит заменить на вареную курицу. Также на столе должны быть свежие овощи, а не соленые.

Также медики отметили, что должно быть минимальное количество цитрусовых. Они раздражают пищеварительную систему, поэтому в новогоднюю ночь они принесут не пользу, а вред. Их стоит заменить нейтральным фруктами, например, бананами.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:49

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