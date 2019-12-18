Медики назвали самые вредные продукты на новогоднем столе





Важно понимать, что празднование Нового года для пищеварительной системы всегда является стрессом, так как застолье затягивается до глубокой ночи. Обычно в это время организм уже отдыхает и не вырабатывает ферменты, необходимые для пищеварения. Именно поэтому новогодний стол должен быть легким и здоровым. Медики рассказали о том, как при этом сделать его вкусным и полезным.В первую очередь стоит полностью отказаться от алкоголя, так как он сильно повышает вероятность появления проблем с пищеварением. Перемешав спиртное с неполезными продуктами человек может «заработать» тошноту, метеоризм и другие неприятные состояния. На новогоднем столе также не должно быть маринованных овощей, многослойных салатов, тортов и пирожных. Специалисты советуют использовать нежирную сметану вместо майонеза, а колбасу в салатах стоит заменить на вареную курицу. Также на столе должны быть свежие овощи, а не соленые.Также медики отметили, что должно быть минимальное количество цитрусовых. Они раздражают пищеварительную систему, поэтому в новогоднюю ночь они принесут не пользу, а вред. Их стоит заменить нейтральным фруктами, например, бананами.