Звезда "Дом-2" Катя Жужа рада, что убрала весь гель и силиконовые губы





В настоящее время уже прошло помешательство на пухлые губы и очень заострённые скулы. Теперь в моде вновь естественная красота. Екатерина само-собой следует веяниям моды и уже избавилась от всех последствий бьюти-процедур, которые она делала раньше.Недавно Жужа нашла своё видео, которое она снимала год назад. На нём она запечатлена с силиконовыми губами и высокими, не естественными скулами. Девушка удивляется, как же она с такой внешностью смогла себе найти идеального мужчину. Раньше она напоминала себе обезьяну, а теперь девушка очень довольна тем, что наконец-то, убрав из себя весь силикон, гель, вытащив из лица филлеры, стала похожа на нормального человека.И на последок Екатерина дала совет всем девушкам, которые злоупотребляют всевозможными инъекциями и косметическими процедурами. Она посоветовала им посмотреть со стороны на свой облик и пойти к косметологам и убрать всё лишнее из своего тела.