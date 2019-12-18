Звезда "Дом-2" Катя Жужа рада, что убрала весь гель и силиконовые губы
Бывшая участница и ведущая телепроекта «Дом-2» Екатерина Жужа тщательно следит за своей внешностью и часто посещает косметолога. А затем она рассказывает своим подписчикам о модных процедурах и всевозможных средствах для ухода за собой. И вот на днях Катя вспомнила себя годичной давности и ужаснулась от этого.
В настоящее время уже прошло помешательство на пухлые губы и очень заострённые скулы. Теперь в моде вновь естественная красота. Екатерина само-собой следует веяниям моды и уже избавилась от всех последствий бьюти-процедур, которые она делала раньше.
Недавно Жужа нашла своё видео, которое она снимала год назад. На нём она запечатлена с силиконовыми губами и высокими, не естественными скулами. Девушка удивляется, как же она с такой внешностью смогла себе найти идеального мужчину. Раньше она напоминала себе обезьяну, а теперь девушка очень довольна тем, что наконец-то, убрав из себя весь силикон, гель, вытащив из лица филлеры, стала похожа на нормального человека.
И на последок Екатерина дала совет всем девушкам, которые злоупотребляют всевозможными инъекциями и косметическими процедурами. Она посоветовала им посмотреть со стороны на свой облик и пойти к косметологам и убрать всё лишнее из своего тела.
В настоящее время уже прошло помешательство на пухлые губы и очень заострённые скулы. Теперь в моде вновь естественная красота. Екатерина само-собой следует веяниям моды и уже избавилась от всех последствий бьюти-процедур, которые она делала раньше.
Недавно Жужа нашла своё видео, которое она снимала год назад. На нём она запечатлена с силиконовыми губами и высокими, не естественными скулами. Девушка удивляется, как же она с такой внешностью смогла себе найти идеального мужчину. Раньше она напоминала себе обезьяну, а теперь девушка очень довольна тем, что наконец-то, убрав из себя весь силикон, гель, вытащив из лица филлеры, стала похожа на нормального человека.
И на последок Екатерина дала совет всем девушкам, которые злоупотребляют всевозможными инъекциями и косметическими процедурами. Она посоветовала им посмотреть со стороны на свой облик и пойти к косметологам и убрать всё лишнее из своего тела.