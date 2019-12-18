Звезде "Дом-2" Розалии Райсон, несмотря на плохое самочувствие, пришлось отрабатывать рекламу сразу после пластики

Исполнилось давнее желание Розалии Райсон и ей сделали пластическую операцию на груди. Как только она пришла в себя после хирургического вмешательства, то ей сразу пришлось с помощью рекламы его отработать. Так, Розалия, которая явно не очень хорошо себя чувствовала, говорила врачу об обратном и благодарила его.Однако кадры, которые попали в Сеть, подтверждали тот факт, что хорошее состояние Розалии пока мало похоже на правду. Тем не менее, Розалия Райсон и вида попыталась не подать, что ей плохо.Ее коллега по телестройке Анастасия Иванова, наоборот, не стала скрывать, что чувствует себя не так уж и хорошо, как могла бы. Девушка рассказала, что у нее есть не очень сильная боль в груди, хотя ожидала она худшего.