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В Экспертном клубе Екатеринбурга раскрыли секрет мотивации волонтеров

Как оказалось, столь мощное стремление к безвозмездной помощи обуславливается сразу несколькими факторами. Во-первых, крепкая система добровольческих движений страны свидетельствует о зрелости и нравственности населения, сообщает Oane.ws. В гражданском обществе высоко ценится возможность самостоятельного решения всевозможных проблем. Участие и неравнодушие к чужим бедам – основа российского менталитета; доброта и отзывчивость заложены в культурный код каждого жителя нашей страны. Именно поэтому в России не наблюдается нехватки добровольцев ни в организации крупных спортивных мероприятий, ни при организации спешной помощи в экстренных ситуациях, поисковых, спасательных.
В Экспертном клубе Екатеринбурга раскрыли секрет мотивации волонтеров

Модератор дискуссии, глава «Экспертного клуба Екатеринбурга» Анатолий Гагарин заявил, что около 18% россиян официально вовлечены в волонтёрскую деятельность и численность таких людей с каждым днём только растёт. Молодёжь, как правило, выбирает более позитивные поводы предложить свою помощь, например, стать участником масштабного чемпионата или концерта. А люди постарше не брезгуют применять в волонтёрской деятельности и свой профессиональный, нередко экспертный опыт. Среди добровольцев много врачей, спасателей, узких специалистов, способных быстро и своевременно оказывать помощь согражданам. Именно эти люди, как пояснил Гагарин, выполняют функцию государства по оказанию оперативной помощи, когда порой не хватает административных и муниципальных ресурсов.

Анатолий Гагарин добавил, что волонтёрство позволяет решать трудности конкретного человека, в то время когда с высоты государственной машины их попросту не видать. Эксперты сошлись во мнении, что всеми добровольцами движет стремление изменить мир к лучшему. Более того, начальник регионального штаба Волонтёрской роты «Боевого братства» Екатерина Сапрыкина заявила, что волонтёры не рассуждают об этих переменах со своих диванов, а берут и делают, начиная с малого. Таким образом, хороший пример популяризируется, начинает входить в моду среди целых групп единомышленников. В какой-то мере они и реалисты и идеалисты, поскольку знают, что великие свершения невозможны без труда и даже каких-то лишений. «Начать с себя – это главное, не ждать помощи от кого-то, а оказать эту помощь тому, кто нуждается. Вот это и есть наша позиция», - заключила Екатерина Сапрыкина.

А Валерий Басай, основатель общественной организации «Добровольческое движение «Дорогами добра», предположил, что некоторые люди идут в волонтёры потому что устали от бремени оплачиваемой, но при этом нелюбимой работы. Эта каста людей ищет себя в разнообразных добровольческих отрядах по своим интересам.

В завершении встречи эксперты и присутствующие в зале добровольцы-практики подвели итоги беседы. Сами волонтёры выразили надежду, что государство станет более активно помогать развивать и совершенствовать систему волонтерской помощи. При этом важно не переусердствовать и не разрушить саму суть добровольной, безвозмездной помощи. По мнению директора Центра европейско-азиатских исследований Андрея Русакова, добровольцы, участвуя в волонтёрских операциях, достигают желаемой самореализации, поэтому государственный контроль может только навредить этому процессу.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:16

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