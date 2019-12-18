В системе Windows 10 появилась неудаляемая реклама





Корпорация Microsoft при помощи интегрированного окна рекламы распространяет информацию о собственных продуктах. В частности, приложение “Почта и календарь” призывает юзеров ближе ознакомиться с версией Outlook для мобильных устройств. При переходе по ссылке открывается официальный портал с формой, куда нужно ввести свой номер телефона. После установки программы реклама никуда не девается, а избавиться от нее невозможно, независимо от того, какой почтовый ящик используется.Первая попытка внедрения рекламы предпринималась почти сразу после выхода ОС в 2015 году.