В системе Windows 10 появилась неудаляемая реклама
В системе Windows 10 появилась интегрированная реклама без возможности отключения или удаления. Рекламный блок размещается в приложении “Почта и календарь".
Корпорация Microsoft при помощи интегрированного окна рекламы распространяет информацию о собственных продуктах. В частности, приложение “Почта и календарь” призывает юзеров ближе ознакомиться с версией Outlook для мобильных устройств. При переходе по ссылке открывается официальный портал с формой, куда нужно ввести свой номер телефона. После установки программы реклама никуда не девается, а избавиться от нее невозможно, независимо от того, какой почтовый ящик используется.
Первая попытка внедрения рекламы предпринималась почти сразу после выхода ОС в 2015 году.
Корпорация Microsoft при помощи интегрированного окна рекламы распространяет информацию о собственных продуктах. В частности, приложение “Почта и календарь” призывает юзеров ближе ознакомиться с версией Outlook для мобильных устройств. При переходе по ссылке открывается официальный портал с формой, куда нужно ввести свой номер телефона. После установки программы реклама никуда не девается, а избавиться от нее невозможно, независимо от того, какой почтовый ящик используется.
Первая попытка внедрения рекламы предпринималась почти сразу после выхода ОС в 2015 году.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30