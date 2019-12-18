Онколог рассказал о сложности выявления рака сердца на ранних стадиях





«Как правило, симптомы возникают тогда, когда опухоль перекрывает значительную часть просвета прохождения крови», - объясняет врач. Определить редчайшую патологию возможно только после прохождения первичного исследования сердечно-сосудистой системы человека, путем компьютерной томограммы. Также онколог добавил, что рак сердца в его практике диагностируется редко – раз в несколько лет. А вот чтобы пациентам самостоятельно обезопаситься от болезней, стоит регулярно следить за состоянием своего здоровья. Медик настаивает на правильном и сбалансированном питании, нормированном режиме сна и активном спорте.Современная наука делает все возможное, чтобы определить возможные причины заболевания, так как рак сердца привык маскироваться под симптомы других болезней и на ранних стадиях практически не проявляется.