Онколог рассказал о сложности выявления рака сердца на ранних стадиях
Онколог Евгений Черемушкин рассказал, что рак сердца является одной из болезней, которую практически невозможно определить на ранних стадиях. Симптомы до обследования не смогут указать на развитие онкологической болезни, сообщает специалист в интервью изданию «Слово и Дело».
«Как правило, симптомы возникают тогда, когда опухоль перекрывает значительную часть просвета прохождения крови», - объясняет врач. Определить редчайшую патологию возможно только после прохождения первичного исследования сердечно-сосудистой системы человека, путем компьютерной томограммы. Также онколог добавил, что рак сердца в его практике диагностируется редко – раз в несколько лет. А вот чтобы пациентам самостоятельно обезопаситься от болезней, стоит регулярно следить за состоянием своего здоровья. Медик настаивает на правильном и сбалансированном питании, нормированном режиме сна и активном спорте.
Современная наука делает все возможное, чтобы определить возможные причины заболевания, так как рак сердца привык маскироваться под симптомы других болезней и на ранних стадиях практически не проявляется.
«Как правило, симптомы возникают тогда, когда опухоль перекрывает значительную часть просвета прохождения крови», - объясняет врач. Определить редчайшую патологию возможно только после прохождения первичного исследования сердечно-сосудистой системы человека, путем компьютерной томограммы. Также онколог добавил, что рак сердца в его практике диагностируется редко – раз в несколько лет. А вот чтобы пациентам самостоятельно обезопаситься от болезней, стоит регулярно следить за состоянием своего здоровья. Медик настаивает на правильном и сбалансированном питании, нормированном режиме сна и активном спорте.
Современная наука делает все возможное, чтобы определить возможные причины заболевания, так как рак сердца привык маскироваться под симптомы других болезней и на ранних стадиях практически не проявляется.
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:18