Наташа Королева "отрастила" косу до пояса

Вокалистка Наташа Королева изменилась ради фотосессии в Майами. Она кардинально изменила свой имидж. На видео с бэкстейджа певицу можно заметить с длинными косами голубого оттенка. Артистке новый образ понравился, но еще сильнее в восторг пришли фанаты Наташи Королевой. Они написали много комментариев, где указали на красоту певицы, ее красивую фигуру, харизму и открытость. Наряд певицы удачно подчеркнул ее фигуру и видно, что она много времени тратит, чтобы выглядеть подтянутой и стройной. Она слушает советы своего супруга Сергея Глушко, который знает, какие упражнения делать и как питаться, чтобы выглядеть хорошо.Сергей Глушко признался, что гоняет Наташу Королеву от холодильника, ведь он отвечает за продукты, которые ест семья. Артистка признается, что дома вообще не готовит, так как этим занимается супруг.