Дочь Риты Дакоты Мия стала моделью

Рита Дакота опубликовала несколько фотографий и даже видеозапись с фотосессии с ее дочерью Мией. Данное модельное агентство обычно работает с детьми старше 3 лет, однако для наследницы артистки оно решили сделать исключение. 2-летняя девочка покорила всех своей актерской игрой и уверенностью, ребенка совершенно не смущало множество незнакомых людей и постоянная работа камер. «Как она профессионально готовилась встать в кадр, как она себя вела, я в шоке от своей дочери!» - заявила экс-супруга Влада Соколовского.По словам Риты Дакоты, скоро дочь Мию ждет настоящая слава, поэтому ее отцу уже стоит готовиться к этому времени. «Судя по всему, папе пора готовить ружье, чтобы разгонять женихов», - заявила исполнительница. Знаменитость выразила уверенность, что у ее наследницы все получится, и она станет отличной моделью.Поклонники Риты Дакоты поздравили артистку и ее дочь Мию. Подписчики отмечают, что 2-летняя девочка действительно чувствует себя очень уверенно и совершенно не боится камер. При этом нашлись и те, кто обвинил звездную мать в том, что она лишает своего ребенка обычного детства, стараясь сделать из нее звезду с самых ранних лет.