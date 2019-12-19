Врачи назвали эффективные методы профилактики сахарного диабета





Отечественные медики говорят, что существует несколько факторов, повышающих риск развития диабета второго типа. К таковым относится ожирение и употребление вредной пищи, которые снижают чувствительность к инсулину. Это чревато возникновением других осложнений, которые только увеличивают вероятность появления болезни. Талия мужчины не должна превышать 100 см в обхвате, а у слабого пола - 90 см. Жировые отложения в этой области особенно опасны для состояния органа, поэтому следует обратить внимание на физические упражнения, которые убирают лишний вес с талии.Гипертонию, часто сопровождающую большую массу тела, тоже нельзя допускать в каком-либо возрасте. Избежать высокого кровяного давления можно с помощью здорового рациона, избавления от вредных привычек, полноценного сна, а также минимизацией стрессов. Стоит исключить из ежедневного питания сладости и мучное, заменив их овощами и фруктами. Необычным средством профилактики можно назвать и кофе, который уменьшает на риск возникновения диабета на 36%, по словам экспертов. Подобным эффектом обладают зеленый чай, семечки, корица, листья нима и базилика.