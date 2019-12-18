В России прошли испытания электродвигателя для аэротакси
В России прошли испытания сразу нескольких версий электродвигателя, предназначенного для техники с вертикальным взлетом и посадкой. Разработку планируют применять в аэротакси и других летающих автомобилях, а также морских кораблях.
Реализацией проекта занимается Фонд перспективных исследований вместе с ЗАО «СуперОкс». Начало разработки данного устройства было положено в конце 2016 года, а совсем недавно прошли первые испытания разработанного электродвигателя. Создатели представили две версии силовой установки: на 50 и 500 Вт. Во время тестирования специалисты продемонстрировали основные виды работы двигателей, их механические и регуляторные параметры.
Данная силовая установка разрабатывается для воздушных автомобилей и морских судов с электрической силовой установкой. Первые должны иметь возможность взлетать и садиться в вертикальной плоскости. Этот двигатель станет очередным шагом к созданию целой серии силовых установок, как гибридных, так и полностью электрических, предназначенных для полетов на малые и средние дальности. Последние должны отвечать высоким требованиям в сферах безопасности, экономности и эффективности.
В ближайшие годы пройдут еще несколько испытаний данного электродвигателя в других его конфигурациях. Первый полет российской самолета-летающей лаборатории намечен на 2020-й.
Реализацией проекта занимается Фонд перспективных исследований вместе с ЗАО «СуперОкс». Начало разработки данного устройства было положено в конце 2016 года, а совсем недавно прошли первые испытания разработанного электродвигателя. Создатели представили две версии силовой установки: на 50 и 500 Вт. Во время тестирования специалисты продемонстрировали основные виды работы двигателей, их механические и регуляторные параметры.
Данная силовая установка разрабатывается для воздушных автомобилей и морских судов с электрической силовой установкой. Первые должны иметь возможность взлетать и садиться в вертикальной плоскости. Этот двигатель станет очередным шагом к созданию целой серии силовых установок, как гибридных, так и полностью электрических, предназначенных для полетов на малые и средние дальности. Последние должны отвечать высоким требованиям в сферах безопасности, экономности и эффективности.
В ближайшие годы пройдут еще несколько испытаний данного электродвигателя в других его конфигурациях. Первый полет российской самолета-летающей лаборатории намечен на 2020-й.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:06