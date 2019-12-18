Сергей Безруков представил клип на песню «Трудный день»





По словам артиста, у него выдался очень тяжелый и насыщенный год. «Год был непростым, прямо скажем, тяжелым, но по-хорошему насыщенным. У меня было очень много съемок, причем это интереснейшие проекты с замечательными партнерами», - рассказал Безруков. Новый клип олицетворяет прошедший год певца. В нем собраны различные отрывки со съемок и кадры из спектаклей актера.Исходя из комментариев, поклонникам явно пришлась по вкусу новая работа талантливого артиста. «Простая и добрая песня. Спасибо за настроение», «Моя любимая композиция! Клип очень хорошо ее дополняет», «Интересно было понаблюдать за вашей повседневной жизнью», - писали пользователи на YouTube канале.