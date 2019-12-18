Разорвавшую режиссеру пальто Аллу Пугачеву выгнали со съемок фильма “Рецитал”





Режиссер Александр Стефанович работал над фильмом “Рецитал”, часть сцен которого снималась за границей, а потом съемочная группа вернулась в Москву. Именно в столице начались проблемы личного характера с участием Аллы Пугачевой. Певица была задействована в съемках, а в первый же рабочий день по возвращению она разорвала пальто на пожилой женщине, которая работала с командой в качестве второго режиссера. В итоге вся группа выступила против Пугачевой, а директор Мосфильма заменил ее. Стефанович при этом получил четкие указания выпустить фильм вовремя.Режиссер заменил актрису Софией Ротару, но она долгое время не давала согласие на съемки. Чтобы не разразился скандал с Пугачевой был написан новый сценарий, а фильм назвали “Душа”, передает “КП”.