Разорвавшую режиссеру пальто Аллу Пугачеву выгнали со съемок фильма “Рецитал”
Второй муж Аллы Пугачевой рассказал, как певицу заменили на съемочной площадке фильма “Рецитал” из-за разорванного пальто. Директор Мосфильма принял такое решение после жалоб съемочной группы.
Режиссер Александр Стефанович работал над фильмом “Рецитал”, часть сцен которого снималась за границей, а потом съемочная группа вернулась в Москву. Именно в столице начались проблемы личного характера с участием Аллы Пугачевой. Певица была задействована в съемках, а в первый же рабочий день по возвращению она разорвала пальто на пожилой женщине, которая работала с командой в качестве второго режиссера. В итоге вся группа выступила против Пугачевой, а директор Мосфильма заменил ее. Стефанович при этом получил четкие указания выпустить фильм вовремя.
Режиссер заменил актрису Софией Ротару, но она долгое время не давала согласие на съемки. Чтобы не разразился скандал с Пугачевой был написан новый сценарий, а фильм назвали “Душа”, передает “КП”.
Режиссер Александр Стефанович работал над фильмом “Рецитал”, часть сцен которого снималась за границей, а потом съемочная группа вернулась в Москву. Именно в столице начались проблемы личного характера с участием Аллы Пугачевой. Певица была задействована в съемках, а в первый же рабочий день по возвращению она разорвала пальто на пожилой женщине, которая работала с командой в качестве второго режиссера. В итоге вся группа выступила против Пугачевой, а директор Мосфильма заменил ее. Стефанович при этом получил четкие указания выпустить фильм вовремя.
Режиссер заменил актрису Софией Ротару, но она долгое время не давала согласие на съемки. Чтобы не разразился скандал с Пугачевой был написан новый сценарий, а фильм назвали “Душа”, передает “КП”.