Компания «Технопарк» полностью изменила социальную сферу Ленского района
Всего за шесть месяцев социальная сфера Ленского района Архангельской области претерпела положительные изменения на фоне прихода в регион столичного инвестора проекта экотехнопарка “Шиес”. Речь идет о компании “Технопарк”, которая выполняет целый перечень важных работ в рамках соглашения, заключенного между администрацией Москвы и властями региона.
Суммарно проект включает 58 объектов, куда входят школы, детсады, культурные и здравоохранительные учреждения. Завершить реализацию программы должны в 2019 году, а ряд обязательств инвестор уже выполнил. В частности, учебные заведения начали работу еще до сентября, качество проведенного ремонта не вызывает сомнений, что подтверждает не только документация, но и отзывы работников школ и садиков, подчеркнул занимающий пост гендиректора “Технопарка” Евгений Пеняев. На некоторых объектах потребовался капремонт, устанавливалось новое оборудование, а местные школьники получили возможность начать учебный год в обновленных классах, пишет kp.ru
В Яренске для детей открыли современную спортивную площадку, отвечающую принятым в мире высоким стандартам. Постепенно подобные зоны появятся и в других населенных пунктах, входящих в состав Ленского района. Еще одним положительным опытом стали устраиваемые для подростков и педагогов развлекательно-познавательные программы в Москве, включающие отдых и обучение. Провести каникулы в столице уже успели более 20 групп школьников. Полезными такие мероприятия считают и сопровождающие учащихся учителя. Последние во время пребывания в Москве имеют возможность посещать курсы повышения квалификации, бывать на тренингах, форумах и в музеях.
Одним из ключевых вкладов инвестора “Шиеса” в улучшение благополучия Ленского района являются итоги медицинской программы. Реализуется последняя при участии властей Москвы, а также районного Фонда развития. Участниками программы успели стать более тысячи местных жителей, притом не менее 500 человек получили бесплатную помощь специалистов и уже вернулись домой. Число тех, кто желает поправить свое здоровье в столице, растет, а уже испытывавшие на себе программу граждане делятся только приятными впечатлениями от полученного опыта.
Хотя на станции Шиес к настоящему моменту времени еще нет экотехнопарка, пользу от прихода инвестора можно ощутить уже сейчас. В “Технопарке” намереваются не только взять на себя строительство отличающегося современностью и высокой безопасностью для окружающей среды объекта по обращению с отходами, но продолжить предпринимать меры по развитию Ленского района. В течение двух лет инвестор собирается вложить порядка 10,5 млрд рублей, тогда как предусмотренный на год бюджет района едва превышает 600 млн руб. Для местных жителей откроется не менее 500 рабочих мест, где средняя ежемесячная зарплата составит 44 тысячи рублей. Когда предприятие полноценно развернет свою работу, в бюджет Архангельской области поступит 900 млн рублей в качестве налогов.
Суммарно проект включает 58 объектов, куда входят школы, детсады, культурные и здравоохранительные учреждения. Завершить реализацию программы должны в 2019 году, а ряд обязательств инвестор уже выполнил. В частности, учебные заведения начали работу еще до сентября, качество проведенного ремонта не вызывает сомнений, что подтверждает не только документация, но и отзывы работников школ и садиков, подчеркнул занимающий пост гендиректора “Технопарка” Евгений Пеняев. На некоторых объектах потребовался капремонт, устанавливалось новое оборудование, а местные школьники получили возможность начать учебный год в обновленных классах, пишет kp.ru
В Яренске для детей открыли современную спортивную площадку, отвечающую принятым в мире высоким стандартам. Постепенно подобные зоны появятся и в других населенных пунктах, входящих в состав Ленского района. Еще одним положительным опытом стали устраиваемые для подростков и педагогов развлекательно-познавательные программы в Москве, включающие отдых и обучение. Провести каникулы в столице уже успели более 20 групп школьников. Полезными такие мероприятия считают и сопровождающие учащихся учителя. Последние во время пребывания в Москве имеют возможность посещать курсы повышения квалификации, бывать на тренингах, форумах и в музеях.
Одним из ключевых вкладов инвестора “Шиеса” в улучшение благополучия Ленского района являются итоги медицинской программы. Реализуется последняя при участии властей Москвы, а также районного Фонда развития. Участниками программы успели стать более тысячи местных жителей, притом не менее 500 человек получили бесплатную помощь специалистов и уже вернулись домой. Число тех, кто желает поправить свое здоровье в столице, растет, а уже испытывавшие на себе программу граждане делятся только приятными впечатлениями от полученного опыта.
Хотя на станции Шиес к настоящему моменту времени еще нет экотехнопарка, пользу от прихода инвестора можно ощутить уже сейчас. В “Технопарке” намереваются не только взять на себя строительство отличающегося современностью и высокой безопасностью для окружающей среды объекта по обращению с отходами, но продолжить предпринимать меры по развитию Ленского района. В течение двух лет инвестор собирается вложить порядка 10,5 млрд рублей, тогда как предусмотренный на год бюджет района едва превышает 600 млн руб. Для местных жителей откроется не менее 500 рабочих мест, где средняя ежемесячная зарплата составит 44 тысячи рублей. Когда предприятие полноценно развернет свою работу, в бюджет Архангельской области поступит 900 млн рублей в качестве налогов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:36