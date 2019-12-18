Ученые: Воздействие на мозг электрического поля уменьшает менструальные боли
Ученые из Бразилии проанализировали действие электрического разряда на боли у женщин во время менструации. Им удалось выяснить, что существенно облегчить болевые симптомы способно умеренное электрическое поле, которое влияет на мозг.
Ученые создали прибор, действующий на мозг слабым электрическим полем. Этот гаджет поможет облегчить болевые ощущения для огромного количества женщин. Прибор содержит в себе электроды. Их нужно поместить на кожу головы и активировать с помощью батареек. Таким образом происходит действие электрического поля на мозг. Эксперты установили, что пользование прибором в течение недели по 20 минут в день снижает на 40% болезненность во время менструации. По данным исследователей, при использовании такой методики женщины не ощущают никакого дискомфорта, только небольшой зуд и пульсацию несколько секунд.
Большинство женщин подвергаются болям в области живота во время менструаций. Это связано с интенсивными сокращениями матки. Чаще всего для ее уменьшения они принимают обезболивающие препараты или пользуются грелками. Несмотря на оригинальность подхода ученых к решению проблемы облегчения болевых ощущений у женщин, подобная методика стимулирования постоянным током уже используется для лечения хронической боли у пациентов после инсульта.
Ученые создали прибор, действующий на мозг слабым электрическим полем. Этот гаджет поможет облегчить болевые ощущения для огромного количества женщин. Прибор содержит в себе электроды. Их нужно поместить на кожу головы и активировать с помощью батареек. Таким образом происходит действие электрического поля на мозг. Эксперты установили, что пользование прибором в течение недели по 20 минут в день снижает на 40% болезненность во время менструации. По данным исследователей, при использовании такой методики женщины не ощущают никакого дискомфорта, только небольшой зуд и пульсацию несколько секунд.
Большинство женщин подвергаются болям в области живота во время менструаций. Это связано с интенсивными сокращениями матки. Чаще всего для ее уменьшения они принимают обезболивающие препараты или пользуются грелками. Несмотря на оригинальность подхода ученых к решению проблемы облегчения болевых ощущений у женщин, подобная методика стимулирования постоянным током уже используется для лечения хронической боли у пациентов после инсульта.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:03