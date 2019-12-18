Ученые: Воздействие на мозг электрического поля уменьшает менструальные боли





Ученые создали прибор, действующий на мозг слабым электрическим полем. Этот гаджет поможет облегчить болевые ощущения для огромного количества женщин. Прибор содержит в себе электроды. Их нужно поместить на кожу головы и активировать с помощью батареек. Таким образом происходит действие электрического поля на мозг. Эксперты установили, что пользование прибором в течение недели по 20 минут в день снижает на 40% болезненность во время менструации. По данным исследователей, при использовании такой методики женщины не ощущают никакого дискомфорта, только небольшой зуд и пульсацию несколько секунд.Большинство женщин подвергаются болям в области живота во время менструаций. Это связано с интенсивными сокращениями матки. Чаще всего для ее уменьшения они принимают обезболивающие препараты или пользуются грелками. Несмотря на оригинальность подхода ученых к решению проблемы облегчения болевых ощущений у женщин, подобная методика стимулирования постоянным током уже используется для лечения хронической боли у пациентов после инсульта.