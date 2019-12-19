Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая





Считается, что святой Николай в молодые годы получил духовный сан и распорядился наследством с заботой о нуждающихся. Ему приписываются многие чудеса, а также благотворительная деятельность, например, он оставил кошелек девушкам, которые остались без приданого. В один из визитов он бросил деньги в дымоход, но они случайно оказались в носке. Таким образом появилась легенда о Санта-Клаусе. Верующие православные люди 19 декабря ходят на богослужения, а также продолжают употреблять постные блюда. Родители традиционно одаривают своих детей, а девушки загадывают желание о счастливом браке.Согласно приметам, снежный День святого Николая говорит о будущем урожае пшеницы, а если на улице дождь — об урожае капусты и огурцов. Многие с этого дня начинают подготовку к празднованию Нового года.