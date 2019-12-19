АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали помогающие сохранить здоровье печени правила питания в новогодние…
EUR 69.69 USD 62.58
Курс валют на 19.12.2019

Православные верующие 19 декабря отмечают День святого Николая

В четверг, 19 декабря, православные люди отмечают День Николая Чудотворца, который считается любимым и долгожданным праздником для детей. Эксперты рассказали, как появилась традиция оставлять в этот день подарки.

Считается, что святой Николай в молодые годы получил духовный сан и распорядился наследством с заботой о нуждающихся. Ему приписываются многие чудеса, а также благотворительная деятельность, например, он оставил кошелек девушкам, которые остались без приданого. В один из визитов он бросил деньги в дымоход, но они случайно оказались в носке. Таким образом появилась легенда о Санта-Клаусе. Верующие православные люди 19 декабря ходят на богослужения, а также продолжают употреблять постные блюда. Родители традиционно одаривают своих детей, а девушки загадывают желание о счастливом браке.

Согласно приметам, снежный День святого Николая говорит о будущем урожае пшеницы, а если на улице дождь — об урожае капусты и огурцов. Многие с этого дня начинают подготовку к празднованию Нового года.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Православные верующие 19 декабря отмечают День святого…
Максим Галкин показал новую антикварную дверь, украшенную…
Ученые: Воздействие на мозг электрического поля уменьшает менструальные…
Новое обновление "сломало" клавиатуру…
Анфиса Чехова в пустыне примерила образ Хюррем…
Игорь Николаев показал огромную ель, украшенную во дворе…
Николай Басков поговорил о смысле жизни с Максимом Галкиным и спел “Шарманку” с…
Apple, Amazon и Google объединяются для создания единого стандарта для гаджетов "умного…
Ученые впервые зафиксировали далекие галактики, похожие на Млечный…
«У каждой женщины есть инстинкт бабушки»: Мария Порошина готовится к появлению…
Медики назвали лучший салат для защиты организма от…
Наташа Королева "отрастила" косу до…
Рынок России покинули сразу несколько моделей марки…
Открыт предзаказ на смартфон Huawei Nova 6…
Максим Фадеев отдал Олегу Майями все права на его песни после публичных…
Диетолог рассказала, кому противопоказано сливочное…
Ани Лорак для новогодних съёмок надела обтягивающий латексный…
Hyundai-Kia Motors представила революционный "процесс виртуальной…
Учёные: Склонность к забывчивости может зависеть от времени…
Ксения Собчак посвятит первый выпуск своего нового шоу на Первом канале делу Кокорина и…
Юрий Лопарев не смог сдержать слез, рассказывая о болезни…
Бывшая жена экс-участника проекта "Дом-2" Романа Карамышева требует у него миллион рублей за голые…
Ксения Собчак стала бесплатно продвигать бренд сестер-близнецов с…
В Kia пока не решили, привозить ли в Россию в 2020 году кроссовер…
Бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович в детстве избивал Михаила…
Ольга Бузова в платье с головокружительным декольте устроила зажигательные…
Стали известны пять профессиональных болезней…
"Семья казалась идеальной": Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Гажиенко прокомментировала развод Нелли…
Сергей Лазарев считает исключительно своими детей, рожденных суррогатной…
«ВКонтакте» запустила собственное интернет-издание…
Ким Кардашьян и Канье Уэст после слухов о раздельном проживании купили ещё один…
Экономисты заявили о подготовке России к очередному…
Ученые создали функциональную ткань печени из клеток…
Леонардо Ди Каприо исполнил забавный танец на вечеринке в честь дня рождения Пи…
LG обновила до Android 10 еще один…
Ученые рассказали о влиянии работы и хобби человека на риск возникновения сердечных…
Ученые рассказали о продуктах, которые полезно употреблять при…
Мария Миронова столкнулась с осуждением из-за решения родить…
Инженеры из Японии изобрели робоногу с самозалечивающимся…
Доктора назвали основные ошибки при лечении гриппа и…
Просмотреть все новости