Ведущая "Дома-2" Ольга Орлова назвала "козлом" отца Екатерины Скалон





На телестройке Екатерина уже рассталась с Фёдором Стрелковым и стала присматриваться к другому участнику телепроекта Владу Иванову. Но её отношения с противоположным полом тяжело назвать идеальными и новый роман с Владом уже изначально настораживает и пугает девушку.И вот девушка решилась на откровенную беседу с ведущей телешоу Ольгой Орловой. Из беседы стало ясно, что её боязнь отношений берёт начало из детства и виноват в этом отец Кати, который не проявлял к дочери нежных чувств. Девушка считает, что если самый главный мужчина в жизни не любил её, то и другие мужчины не смогут полюбить.Когда Орлова поняла, что Екатерина Скалон говорит о своём отце, она попыталась поддержать девушку и успокоить. Ведущая объяснила девушке, что она не должна «из-за какого-то козла мучится всю свою жизнь и бояться строить отношения с другими парнями».