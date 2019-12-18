Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян довел беременную Сашу Черно до слез и назвал ее шопоголиком





Чуть больше месяца назад звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что она и Иосиф Оганесян наконец-то смогли зачать ребенка и ждут рождения первенца. Проектантка не мыслила себя от счастья, ведь вес ее начал снижаться, а муж перестал ссориться, старался оберегать будущую мамочку, исчезли ссоры и конфликты.Сам Иосиф Оганесян признавался, что готов на все, лишь бы избранница хорошо себя чувствовала в ожидании малыша. Видимо, продлились идеальные отношения недолго, и терпение участника "Дома-2" подошло к концу. Не так давно между возлюбленными снова разгорелся жуткий скандал, в ходе которого Саша Черно снова вспомнила о друзьях иосифа Оганесяна и о том, что он проводит с ними очень много времени.В ответ Иосиф Оганесян закричал, что это Саша Черно является шопоголиком, а не он, а сколько времени проводить с друзьями, мужчина решит сам, без ее участия. Беременная звезда проекта "Дом-2" расплакалась и отметила, что с таким отношением ее муж вскоре и вовсе останется один.