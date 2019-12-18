Фигуристка Евгения Медведева с детства мечтает подправить форму носа





Евгения Медведева, известная спортсменка, заявила, что нормально относится к пластике лица. Она призналась, что ей не хочется ничего изменять в своей личности, а вот внешность не мешало бы подправить. Спортсменка думает, что для уверенности в себе не стоит бояться перемен.Фигуристка всегда хотела подкорректировать форму носа. Евгения Медведева мечтала об этом с самого детства, но вот осмелится ли она на этот шаг, неизвестно. Что касается фигуры, то спортсменка обожает вкусно поесть, когда необходимо поднять себе настроение. Проблем с лишним весом у нее пока нет, потому может съесть пирожок и сладость. Однако Медведева перед соревнованиями никогда не позволяет себе употреблять лишнего.