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Фигуристка Евгения Медведева с детства мечтает подправить форму носа

Евгения Медведева поделилась своим отношением к пластике лица. Она с самого детства мечтает подправить форму носа.

Евгения Медведева, известная спортсменка, заявила, что нормально относится к пластике лица. Она призналась, что ей не хочется ничего изменять в своей личности, а вот внешность не мешало бы подправить. Спортсменка думает, что для уверенности в себе не стоит бояться перемен.

Фигуристка всегда хотела подкорректировать форму носа. Евгения Медведева мечтала об этом с самого детства, но вот осмелится ли она на этот шаг, неизвестно. Что касается фигуры, то спортсменка обожает вкусно поесть, когда необходимо поднять себе настроение. Проблем с лишним весом у нее пока нет, потому может съесть пирожок и сладость. Однако Медведева перед соревнованиями никогда не позволяет себе употреблять лишнего.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:24

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