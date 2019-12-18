Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров признался, что в следующем году на шоу разыграют дом
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров в последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" обмолвился о конкурсах в следующем году. Саратовский шансонье признался, что между проектантами разыграют дом.
В последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" участники проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" обсуждали победу Марины Африкантовой в конкурсе "Человек года" и то, получит ли супруга Романа Капаклы помимо машины еще и квартиру. Однако неожиданно саратовский шансонье Илья Яббаров буквально шокировал публику своим заявлением.
Так, возлюбленный Анастасии Голд обмолвился, что в следующем году якобы между действующими и бывшими парами проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" разыграют большой дом, потому им даже не стоит напрягаться сейчас. Данные сведения поспешил опровергнуть телеведущий Влад Кадони, однако стоит отметить, что сам Илья Яббаров в последнее время активно сотрудничает с организаторами шоу, не исключено, что он хочет заручиться поддержкой в предстоящем конкурсе.
В последнем выпуске программы "Бородина против Бузовой" участники проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" обсуждали победу Марины Африкантовой в конкурсе "Человек года" и то, получит ли супруга Романа Капаклы помимо машины еще и квартиру. Однако неожиданно саратовский шансонье Илья Яббаров буквально шокировал публику своим заявлением.
Так, возлюбленный Анастасии Голд обмолвился, что в следующем году якобы между действующими и бывшими парами проекта "Дом-2. Спаси свою любовь" разыграют большой дом, потому им даже не стоит напрягаться сейчас. Данные сведения поспешил опровергнуть телеведущий Влад Кадони, однако стоит отметить, что сам Илья Яббаров в последнее время активно сотрудничает с организаторами шоу, не исключено, что он хочет заручиться поддержкой в предстоящем конкурсе.