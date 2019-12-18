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Диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных и вредных крупах

Диетолог Елена Соломатина рассказала, каким крупам стоит отдать предпочтение в дневном рационе. Специалист перечислила изданию «Вечерняя Москва» полезные и вредные свойства круп.

По словам диетолога, самыми лучшими вариантами для употребления выступают овсянка и гречка. Овсяная каша содержит в себе множество полезных элементов для оздоровления кишечника и для содержания организма в правильном весе. В ней много витаминов группы В, а также магния, который важен для нормального функционирования нервной системы. Гречневая крупа также не уступает количеством благоприятно влияющих на организм полезных элементов. Соломатина пояснила, что в ней много белка, а также железа. Гречка дает организму необходимый витамин Р, который важен как антиоксидант кверцетин, способствующий онкологической профилактике.

Но не все крупы, как это принято считать, являются полезными для человеческого организма. По словам Елены Соломатиной белый рис и манка могут быть полезными в рационе только в случае заболеваний ЖКТ. В этих крупах содержится минимальное количество витаминов, а из-за высокого уровня «быстрых» углеводов они способны повлиять на увеличение уровня сахара в крови.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 15:54

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