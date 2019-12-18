Влад Иванов отбил Катю Скалон у Феди Стрелкова





Отношения между Катей Скалон и Федором Стрелковым окончательно разладились. Ранее ребята постоянно скандалили, то Федор при всех заявлял, что у Кати сильное пристрастие к алкоголю, или о том, что девушка так посетила ночной клуб, что ее обвинили чуть ли не в измене.Естественно, ребята ругались, но потом все равно мирились. Они постоянно выясняли отношения друг с другом, а ведущие их убеждали, что у них очень красивая и милая пара. Сейчас же их отношения совсем испортились.В итоге Влад Иванов сказал, что Катя Скалон его девушка, и он ждет ее на островах.Федор Стрелков говорит, что лучше бы Катя Скалон сразу призналась, что он ей не подошел как мужчина. Помимо этого, Федор Стрелков сказал, Влад Иванов, возможно, считает его своим другом до сих пор, но ему он больше не товарищ.