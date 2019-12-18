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«Ах, не ешьте вы на ночь»: Станислав Садальский посвятил Ксении Собчак едкое стихотворение

Известный российский актер Станислав Садальский посвятил стихотворение в микроблоге в Instagram неприязни светской львицы, телеведущей и звезды проекта "Дом-2" Ксении Собчак к полным тучным людям. Он назвал светскую львицу музой и попросил поклонников не есть на ночь, чтобы ей нравиться.
«Ах, не ешьте вы на ночь»: Станислав Садальский посвятил Ксении Собчак едкое стихотворение

Известный российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram опубликовал смешную фотографию, где прикрепил лицо Ксении Собчак. Саму телеведущую он назвал музой и отметил, что поклонникам стоит не есть на ночь слишком много, чтобы, когда момент придет, не дать ей повода критиковать их.

Таким образом Станислав Садальский высмеял боязнь Ксении Собчак тучных людей. Он отметил, что кандидат в президенты и общественный деятель не может так относиться к общественности, ведь это некрасиво. Тем не менее, на защиту звезды встала Анна Завгороднева, психолог. Она рассказала, что Ксения Собчак на самом деле может страдать какоморфобией - боязнью тучных людей, за что ее критиковать не стоит.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:34

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