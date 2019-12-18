Валерия Сюткина заметили в метро в костюме Деда Мороза

На странице в Instagram Валерий Сюткин поделился фотографией, где он в костюме Деда Мороза едет в метро в компании девушек. Фанаты предполагают, что вокалист решил внести изменения в свою личную жизнь. Но, как оказалось, он принимал участие в съемках новогодних поздравлений столичного метрополитена. Артист сообщает, что скоро его увидят во всех вагонах поездов.Напомним, что у Валерия Сюткина есть супруга Виола и дочка Виола, которой уже 23 года. Этот брак у артиста второй, а от предыдущих отношений у него вырос сын Максим и дочь Елена, которая уже подарила певцу внучку Василису.