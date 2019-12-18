Психолог Елена Ярикова: Анастасии Заворотнюк не хочет показать себя в плохом свете

"Ей захочется закрыться. Это нормально. Тем более, очень много было недоброжелателей всегда, много завистников. Конечно, она не хотела бы своим теперешним состоянием их радовать", - отметила эксперт.





Несколько месяцев Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом, все понимают, что семье тяжело переживать подобные события, как и самой знаменитой актрисе. Не один раз близкие звезды просили оставить артистку в покое, как и их семью в целом, ссылаясь на то, что в каждую семью неожиданно может прийти горе.Психолог Елена Ярикова назвала поведение Анастасии Заворотнюк вполне оправданным, отметив, что она женщина красивая, известная и состоявшаяся. Ожидаемо, она не хочет показывать себя перед публикой в подобном свете.Близкие не раз отмечали, что Анастасия Заворотнюк является очень сильной женщиной, стойкой к испытаниям, однако на самом деле, отметила Ярикова, она не смогла бы преодолеть страшную болезнь без поддержки и помощи семьи и близких людей. Она отметила, что актриса в любом случае остается хрупкой женщиной.