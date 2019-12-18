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Психолог Елена Ярикова: Анастасии Заворотнюк не хочет показать себя в плохом свете

Известный шоумен, один из самых ярких участников проекта "Дом-2" взял эксклюзивное интервью у эксперта-психолога Елены Яриковой. В частности, он поинтересовался, по каким мотивам семья Анастасии Заворотнюк и она сама не раскрывают подробностей болезни. В ответ специалист объяснила, что звезда не хочет выставить себя в плохом свете.
Психолог Елена Ярикова: Анастасии Заворотнюк не хочет показать себя в плохом свете

Несколько месяцев Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом, все понимают, что семье тяжело переживать подобные события, как и самой знаменитой актрисе. Не один раз близкие звезды просили оставить артистку в покое, как и их семью в целом, ссылаясь на то, что в каждую семью неожиданно может прийти горе.

Психолог Елена Ярикова назвала поведение Анастасии Заворотнюк вполне оправданным, отметив, что она женщина красивая, известная и состоявшаяся. Ожидаемо, она не хочет показывать себя перед публикой в подобном свете.
"Ей захочется закрыться. Это нормально. Тем более, очень много было недоброжелателей всегда, много завистников. Конечно, она не хотела бы своим теперешним состоянием их радовать", - отметила эксперт.


Близкие не раз отмечали, что Анастасия Заворотнюк является очень сильной женщиной, стойкой к испытаниям, однако на самом деле, отметила Ярикова, она не смогла бы преодолеть страшную болезнь без поддержки и помощи семьи и близких людей. Она отметила, что актриса в любом случае остается хрупкой женщиной.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:28

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