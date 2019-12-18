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Максим Галкин показал новую антикварную дверь, украшенную аметистами

Максим Галкин продемонстрировал новую антикварную дверь, которую украсили аметистами. Некоторые работы по ее установке и монтажу юморист взял на себя.

Максим Галкин поставил в доме новую антикварную дверь из бронзы. Артист сообщил, что не планировал выхваляться своим богатством, но его дому необходима хорошая огранка, да и замок он выстроил не для того, чтобы выделяться. С самого начала Максим Галкин не смог найти нужную дверь, поэтому поставил обычную. Но недавно он раздобыл недостающую часть дома, которую в свое время выполнил французский литейщик Фердинанд Барбедиен в середине XIX века. Он с партнером создал механизм, который копирует знаменитые бронзовые работы Средневековья.

Двери Максима Галкина – копия известных дверей скульптора Италии Лоренцо Гиберти. На ней отображены сюжеты Ветхого завета. С внутренней стороны дверь отделали эмалями, которые купили в Париже, их сюжеты посвящаются страстям Христовым. Потом артист с помощником сделали рамки из металла способом гальванопластики, разместив их на эмали. Рамку отделали искусственным сусальным золотом.

Работа Максима Галкина вызвала восхищение у звезд отечественного шоу-бизнеса. Они сочли дверь произведением искусства.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Вчера, 23:04

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