В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом





Примерный возраст захоронения – 3,5 тысячи лет. Две найденные гробницы располагаются в районе города Пилос, находящегося на юге Греции. Захоронения были защищены около 40 тысячами валунами, каждый из которых размером со средний арбуз. Такая защита и необычное местоположение позволило этим гробницам остаться нетронутыми. После того, как археологи вручную разобрали данный завал, они не поверили своим глазам.Гробницы были выложены золотом. Изначально его листы были размещены на стенах, однако от времени они упали на пол. Также там находилось множество украшений, табличек с разными орнаментами и других предметов роскоши. Первичный анализ показал, что в захоронениях находятся янтарь из Прибалтики, аметист из Египта, а также другие редкие украшения и драгоценные металлы.Считается, что одна гробница принадлежит прославленному воину, а вторая является семейной. Ученые отмечают, что последующее изучение данных находок поможет науке узнать о культуре и традициях жителей Греции, проживавших на этой территории в бронзовом веке. В настоящий момент человечество не обнаружило никаких письменных следов этой эпохи.