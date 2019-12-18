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Телеведущая Ксения Собчак начала отмечать Новый Год

Телеведущая Ксения Собчак в своем микроблоге в Instagram рассказала, что до Нового года осталось только 10 рабочих дней, поэтому знаменитость уже начала отмечать памятное событие. На последнем снимке светская львица предстала с бокалом вина в руках.
Телеведущая Ксения Собчак начала отмечать Новый Год

Телеведущая Ксения Собчак решила поделиться с поклонниками новогодним настроением. На своей странице в Instagram она опубликовала новый снимок, где предстала с бокалом вина. В описании светская львица отметила, что в этом году осталось только десять рабочих дней, а потому уже можно начинать отмечать.

Поклонники поблагодарили Ксению Собчак за пожелания, однако отметили, что ее блог также читают дети и показывать снимок со спиртным было вовсе не обязательно. Однако, по мнению, фолловеров знаменитость хорошо выглядит, учитывая, что она недавно показала снимок, сделанный несколько лет назад, с тех пор звезда почти не изменилась.

Хейтеры же поспешили обвинить Ксению Собчак в пристрастии к спиртному, но на негативные комментарии телеведущая предпочитает не отвечать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:39

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