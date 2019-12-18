Специалисты рассказали, как правильно поднимать тяжелые вещи





Данная тема стала актуальной после того, как ведущие врачи в сфере медицины не стали рекомендовать поднятие грузов в согнутом положении, считая, что это непременно приведет к боли в дальнейшем. «Представители органов здравоохранения, практикующие врачи, а также тренеры в тренажерном зале советуют избегать подъема тяжестей с округленной спиной и вместо этого настаивают на том, что самый безопасный способ поднятия – с прямой спиной», - комментирует автор исследования Питер Осаллван в издании Journal of Orthopaedic and Sports Physiacal Therapy. Но, по результатам проведенного эксперимента, в котором участвовали 697 респондентов, данная информация не подтвердилась. Оказалось, что на результат в большей степени влияют другие факторы, такие как усталость, психическое состояние или избыточный вес.По словам ведущего автора исследования Ника Сарачени, рекомендация по подъему тяжести не была подтверждена. Чтобы эксперимент полностью был оправдан, стоит определить дополнительные факторы риска для получения точных результатов.