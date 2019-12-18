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Компания INOI презентовала телефон для военнослужащих

Российский бренд INOI решил предоставить возможность военнослужащим совершать звонки без нарушения устава. Компания презентовала кнопочный телефон 244Z, в котором нет камеры и интернета.

Производитель телефонов INOI показал общественности новую кнопочную модель под названием 244Z. Это устройство предназначено для использования военнослужащими ВС РФ, поскольку в нем нет доступа к Сети и объективу. Отличными дополнениями для эксплуатации в неприхотливых условиях является противоударный корпус, поддержка двух сим-карт, металлическое покрытие по бокам девайса и мощный аккумулятор на 2000 мАч с фонариком в верхней части телефона.

Российская компания также оснастила новинку FM-приёмником, проигрывателем для файлов в формате MP3, 2,4-дюймовым экраном на 320 x 240 пикселей и разъемом для аудио-гарнитуры. Представители военного руководства страны сообщают, что подобные девайсы не противоречат 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и поэтому могут использоваться ими. Цена стойкого к повреждениям INOI 244Z составляет 1490 рублей и предлагается в черном и камуфляжном оттенках корпуса.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:10

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