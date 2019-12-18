Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова сделала откровенное фото в лесу
Звезда скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Любовь Дробкова сделала откровенное фото среди березок. Свою грудь она выставила напоказ, хотя пыталась ее прикрыть руками.
Полностью закрыть грудь руками во время фотосессии у Дробковой не получилось, потому что она у нее больших размеров. Стоит отметить, что и ранее Любовь Дробкова использовала свою пышную грудь, как оружие. Так, когда она первый раз появилась на телестройке, то прикрыла ее лишь рисунком.
Новую фотографию тут же начали комментировать. Так, если одни были шокированы подобным снимком, то другие отметили, что она нереальная красавица.
Были и те, кто спросил, что в голове у этой девушки, и почему она опять разделась перед камерой. Некоторые же подчеркнули, что Любовь Дробкова ведет себя, как непонятно кто. Другие говорили о том, что у нее не грудь, а сплошной силикон.
Напомним, что ранее от подобных нападков со стороны хейтеров пришлось отбиваться другой звезде "Дом-2" Алене Рапунцель, из-за того, что она сделала себе сразу две пластические операции.
Полностью закрыть грудь руками во время фотосессии у Дробковой не получилось, потому что она у нее больших размеров. Стоит отметить, что и ранее Любовь Дробкова использовала свою пышную грудь, как оружие. Так, когда она первый раз появилась на телестройке, то прикрыла ее лишь рисунком.
Новую фотографию тут же начали комментировать. Так, если одни были шокированы подобным снимком, то другие отметили, что она нереальная красавица.
Были и те, кто спросил, что в голове у этой девушки, и почему она опять разделась перед камерой. Некоторые же подчеркнули, что Любовь Дробкова ведет себя, как непонятно кто. Другие говорили о том, что у нее не грудь, а сплошной силикон.
Напомним, что ранее от подобных нападков со стороны хейтеров пришлось отбиваться другой звезде "Дом-2" Алене Рапунцель, из-за того, что она сделала себе сразу две пластические операции.